ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021
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«Крылья Советов» и «Нижний Новгород» победили, «Спартак-2» пропустил 5 мячей

14 Марта 2021, 16:05,

В Первенстве ФНЛ завершились некоторые матчи 30-го тура. «Крылья Советов» и «Нижний Новгород» синхронно победили со счётом 3:1. Московское «Торпедо» снова разочаровало своих болельщиков, проиграв «Енисею» (0:1). «Велес» устроил разгром (5:0) второй команде «Спартака», которая только-только сменила тренера.

Протокол игры  
Крылья Советов 3:1 Иртыш Омск
(1:0) Сергеев Иван 4'    
(2:0) Горшков Юрий 42'    
    44' Магадиев Денис (2:1)
(3:1) Зиньковский Антон 55'    
Ломаев Иван Зеффан Мехди   80' (Кабутов Дмитрий (   80') Чернов Никита   76' Солдатенков Александр Горшков Юрий   46' (Полуяхтов Владимир (   46') Ежов Роман Гацкан Александр   45'   68' (Якуба Денис (   68'   90') Цыпченко Дмитрий   61' (Голенков Егор (   61') Витюгов Максим Зиньковский Антон Сергеев Иван   78' (Алвеш Рикарду (   78')
Запасные: Фролов Евгений Хади Сафаа Прищепа Дмитрий Овсянников Богдан Ефремов Дмитрий Аимбетов Абат Корниленко Сергей
Полетаев Владислав Шмыков Артём Магадиев Денис Морозов Кирилл   21' (Пухов Тимур (   21') Шакуро Павел Кротов Антон   63'   80' (Подоксёнов Сергей (   80') Стеклов Вадим   63' (Коршунов Иван (   63') Киселёв Геннадий   51' Визнович Илья   75' (Шлеермахер Артур (   75') Сычевой Владимир   59' (Стефанович Илья (   59') Киреев Игорь
Запасные: Котин Никита Авдюшкин Даниил
14 марта.
Протокол игры  
Шинник 1:3 Нижний Новгород
    38' Попов Артём (0:1)
    42' Султонов Мухаммад (0:2)
    74' Калинский Николай (0:3)
(1:3) Маляров Никита 79'    
Матюша Максим Покидышев Николай Козубаев Тамирлан   49' Стешин Евгений   14'   79' (Дорофеев Никита (   79') Поляков Максим   8' Самойлов Дмитрий   69' (Носов Александр (   69') Зинков Вячеслав Маляров Никита Игнатович Павел   70' (Игнатенко Владислав (   70') Сикоев Асланбек   65' (Самодин Сергей (   65') Низамутдинов Эльдар
Запасные: Бетюжнов Антон Тананеев Дмитрий Зириков Николай Самсонов Артём Сергеевич Азявин Илья Голуб Никита Щадин Артём Стрелов Евгений
Анисимов Артур Темников Иван   87' (Зуйков Сергей (   87') Гоцук Кирилл Маляров Кирилл   48' Султонов Мухаммад Каккоев Никита Сапета Александр   22'   77' (Ставпец Александр (   77') Попов Артём   67' (Гащенков Михаил (   67') Калинский Николай Янсане Момо   71' (Сулейманов Тимур (   71') Комолов Павел   32'   60' (Шумских Алексей (   60')
Запасные: Берковский Илья Сысуев Николай Гогличидзе Лео Горбунов Игорь Галаджан Артём Смирнов Олег
14 марта.
Протокол игры  
Торпедо Москва 0:1 Енисей
    67' Песиков Евгений (0:1)
Довбня Александр Адаев Владислав   25'   81' (Прошкин Егор (   81') Козлов Данила Евдокимов Андрей Магаль Руслан Нетфуллин Равиль   31'   46' (Кравчук Андрей (   46') Лебеденко Игорь   73' (Кертанов Константин (   73') Рязанцев Александр   68' (Дворецков Филипп (   68') Каплиенко Александр Шкофлек Жига   46' (Корж Константин (   46'   63') Баланюк Денис
Запасные: Редькович Дмитрий Шоркин Максим Гордюшенко Астемир Калмыков Амур Самсонов Артём Владимирович Ботнарь Виталий Лях Андрей
Опарин Михаил Абрамов Артём Цховребов Валерий Сухомлинов Максим Кичин Валерий   18' Иванов Егор   61' (Ломакин Александр (   61') Ланин Олег Галимов Александр   46' (Песиков Евгений (   46' Раздорских Никита   88') Зотов Александр Глушков Никита Андреевич   58' (Шаболин Артём (   58') Лескано Хуан   74' (Билоног Дмитрий (   74')
Запасные: Ребров Дмитрий Елеев Максим Рукас Андрюс
14 марта.
Протокол игры  
Велес Москва 5:0 Спартак-2
(1:0) Федчук Артём 13'    
(2:0) Федчук Артём 45'    
(3:0) Баев Алексей 63'    
(4:0) Баев Алексей 70'    
(5:0) Родионов Кирилл 79'    
Овчинников Павел Климов Игорь Ботака-Иобома Эрвинг Елисеев Александр Котов Павел Marius Iosipoi   46' (Родионов Кирилл (   46') Майга Мамаду Чуканов Андреа   82' (Гаракоев Сейт-Даут (   82') Галоян Артур   80' (Кирсанов Никита (   80') Федчук Артём   73'   74' (Боковой Андрей (   74') Прошляков Данила   52' (Баев Алексей (   52')
Запасные: Косаревский Пётр Вакулич Алексей
Шитов Антон Ещенко Андрей   46' (Воропаев Артём (   46') Гапонов Илья Дьяков Виталий Ташаев Александр   61' (Мельников Степан (   61') Сунгатулин Фаниль Оганесян Степан   46' (Литвинов Руслан (   46') Денисов Даниил Игнатов Михаил Маркитесов Дмитрий Роша Педро   72' (Шильцов Константин (   72')
Запасные: Лайкин Максим Миронов Леонид Шитов Виталий Волков Михаил Муминов Ильяс Шитов Владислав Петрунин Даниил Голятов Илья
14 марта.
Протокол игры  
Краснодар-2 1:1 Чайка
    51' Леонтьев Игорь (0:1)
(1:1) Апеков Руслан 79'    
Ещенко Сергей Корнюшин Даниил   46' Пелих Данил Литвинов Вячеслав Ивашин Андрей   61' (Иванов Дмитрий III (   61') Черников Александр   17' Якимов Вячеслав   81' (Бочко Николай (   81') Воротников Илья Владимирович   60' Текучёв Андрей   33'   46' (Кутовой Максим (   46') Халназаров Рустам   63' (Сергеев Никита Вячеславович (   63') Сабуа Леон   72' (Апеков Руслан (   72')
Запасные: Бородин Сергей Алексеевич Агкацев Станислав Андреев Игорь Байрамян Левон
Филиппов Михаил   79' Савичев Константин   11' Хозин Владимир Гаджибеков Али   30' Пискунов Антон Олейников Иван Бородин Дмитрий II   19' Леонтьев Игорь   77' Кулишев Артём   84' (Морозов Виктор (   84') Чочиев Алан Хохлачёв Александр   34'   69' (Безденежных Игорь (   69')
Запасные: Ужгин Матвей Оразов Рамазан Хайруллов Радик Карташов Дмитрий Парадин Игорь Юнусов Руслан Мигунов Александр
14 марта.
Протокол игры  
Волгарь 2:1 Томь
(1:0) Николаев Олег 4'    
(2:0) Погосов Артём 63'    
    88' Эннин Ричи (2:1)
Саганович Дмитрий Мендель Андрей Локтионов Роман Журавлёв Юрий Бердников Алексей Павлишин Алексей   77' (Агаларов Гамид (   77') Полубояринов Данил   62' (Погосов Артём (   62') Ведерников Данила Болонин Александр   55'   59' (Зенин Андрей (   59') Юсупов Артём   60' (Белоус Илья (   60') Николаев Олег   44'   69' (Емельянов Данила (   69')
Запасные: Антипин Станислав Пугачев Юрий Сергеев Виктор Бутенко Александр Горовых Даниил
Конюхов Евгений Пенчиков Даниил Зуев Илья Евсеев Павел Денисов Виталий Файзуллин Дэнис   75' (Андреев Иван (   75') Цикаридзе Тенгиз   46' (Леонов Олег (   46') Талалай Денис Симонян Артём   85' Эннин Ричи   62' Косарев Кирилл   56' (Дмитриев Максим II (   56'   71')
Запасные: Арапов Дмитрий Синяк Антон Сакович Александр Лапшов Иван Давыдов Денис Мильдзихов Давид
14 марта.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Крылья Советов, Нижний Новгород, Спартак-2
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