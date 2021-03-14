«Крылья Советов» и «Нижний Новгород» победили, «Спартак-2» пропустил 5 мячей

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14 Марта 2021, 16:05,
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В Первенстве ФНЛ завершились некоторые матчи 30-го тура. «Крылья Советов» и «Нижний Новгород» синхронно победили со счётом 3:1. Московское «Торпедо» снова разочаровало своих болельщиков, проиграв «Енисею» (0:1). «Велес» устроил разгром (5:0) второй команде «Спартака», которая только-только сменила тренера.
Протокол игры
|(1:0) Сергеев Иван 4'
|(2:0) Горшков Юрий 42'
|44' Магадиев Денис (2:1)
|(3:1) Зиньковский Антон 55'
Ломаев Иван • Зеффан Мехди 80' ( Кабутов Дмитрий ( 80') • Чернов Никита • 76'Солдатенков Александр • Горшков Юрий 46' ( Полуяхтов Владимир ( 46') • Ежов Роман • Гацкан Александр 45' 68' ( Якуба Денис ( 68' ) • 90'Цыпченко Дмитрий 61' ( Голенков Егор ( 61') • Витюгов Максим • Зиньковский Антон • Сергеев Иван 78' ( Алвеш Рикарду ( 78')
Запасные: Фролов Евгений • Хади Сафаа • Прищепа Дмитрий • Овсянников Богдан • Ефремов Дмитрий • Аимбетов Абат • Корниленко Сергей
Полетаев Владислав • Шмыков Артём • Магадиев Денис • Морозов Кирилл 21' ( Пухов Тимур ( 21') • Шакуро Павел • Кротов Антон 63' 80' ( Подоксёнов Сергей ( 80') • Стеклов Вадим 63' ( Коршунов Иван ( 63') • Киселёв Геннадий • 51'Визнович Илья 75' ( Шлеермахер Артур ( 75') • Сычевой Владимир 59' ( Стефанович Илья ( 59') • Киреев Игорь
Запасные: Котин Никита • Авдюшкин Даниил
14 марта.
Протокол игры
|38' Попов Артём (0:1)
|42' Султонов Мухаммад (0:2)
|74' Калинский Николай (0:3)
|(1:3) Маляров Никита 79'
Матюша Максим • Покидышев Николай • Козубаев Тамирлан • 49'Стешин Евгений 14' 79' ( Дорофеев Никита ( 79') • Поляков Максим • 8'Самойлов Дмитрий 69' ( Носов Александр ( 69') • Зинков Вячеслав • Маляров Никита • Игнатович Павел 70' ( Игнатенко Владислав ( 70') • Сикоев Асланбек 65' ( Самодин Сергей ( 65') • Низамутдинов Эльдар
Запасные: Бетюжнов Антон • Тананеев Дмитрий • Зириков Николай • Самсонов Артём Сергеевич • Азявин Илья • Голуб Никита • Щадин Артём • Стрелов Евгений
Анисимов Артур • Темников Иван 87' ( Зуйков Сергей ( 87') • Гоцук Кирилл • Маляров Кирилл • 48'Султонов Мухаммад • Каккоев Никита • Сапета Александр 22' 77' ( Ставпец Александр ( 77') • Попов Артём 67' ( Гащенков Михаил ( 67') • Калинский Николай • Янсане Момо 71' ( Сулейманов Тимур ( 71') • Комолов Павел 32' 60' ( Шумских Алексей ( 60')
Запасные: Берковский Илья • Сысуев Николай • Гогличидзе Лео • Горбунов Игорь • Галаджан Артём • Смирнов Олег
14 марта.
Протокол игры
|Торпедо Москва
|0:1
|Енисей
|67' Песиков Евгений (0:1)
Довбня Александр • Адаев Владислав 25' 81' ( Прошкин Егор ( 81') • Козлов Данила • Евдокимов Андрей • Магаль Руслан • Нетфуллин Равиль 31' 46' ( Кравчук Андрей ( 46') • Лебеденко Игорь 73' ( Кертанов Константин ( 73') • Рязанцев Александр 68' ( Дворецков Филипп ( 68') • Каплиенко Александр • Шкофлек Жига 46' ( Корж Константин ( 46' ) • 63'Баланюк Денис
Опарин Михаил • Абрамов Артём • Цховребов Валерий • Сухомлинов Максим • Кичин Валерий • 18'Иванов Егор 61' ( Ломакин Александр ( 61') • Ланин Олег • Галимов Александр 46' ( Песиков Евгений ( 46' • Раздорских Никита 88') • Зотов Александр • Глушков Никита Андреевич 58' ( Шаболин Артём ( 58') • Лескано Хуан 74' ( Билоног Дмитрий ( 74')
Запасные: Ребров Дмитрий • Елеев Максим • Рукас Андрюс
14 марта.
Протокол игры
|(1:0) Федчук Артём 13'
|(2:0) Федчук Артём 45'
|(3:0) Баев Алексей 63'
|(4:0) Баев Алексей 70'
|(5:0) Родионов Кирилл 79'
Овчинников Павел • Климов Игорь • Ботака-Иобома Эрвинг • Елисеев Александр • Котов Павел • Marius Iosipoi 46' ( Родионов Кирилл ( 46') • Майга Мамаду • Чуканов Андреа 82' ( Гаракоев Сейт-Даут ( 82') • Галоян Артур 80' ( Кирсанов Никита ( 80') • Федчук Артём 73' 74' ( Боковой Андрей ( 74') • Прошляков Данила 52' ( Баев Алексей ( 52')
Запасные: Косаревский Пётр • Вакулич Алексей
Шитов Антон • Ещенко Андрей 46' ( Воропаев Артём ( 46') • Гапонов Илья • Дьяков Виталий • Ташаев Александр 61' ( Мельников Степан ( 61') • Сунгатулин Фаниль • Оганесян Степан 46' ( Литвинов Руслан ( 46') • Денисов Даниил • Игнатов Михаил • Маркитесов Дмитрий • Роша Педро 72' ( Шильцов Константин ( 72')
Запасные: Лайкин Максим • Миронов Леонид • Шитов Виталий • Волков Михаил • Муминов Ильяс • Шитов Владислав • Петрунин Даниил • Голятов Илья
14 марта.
Протокол игры
|Краснодар-2
|1:1
|Чайка
|51' Леонтьев Игорь (0:1)
|(1:1) Апеков Руслан 79'
Ещенко Сергей • Корнюшин Даниил • 46'Пелих Данил • Литвинов Вячеслав • Ивашин Андрей 61' ( Иванов Дмитрий III ( 61') • Черников Александр • 17'Якимов Вячеслав 81' ( Бочко Николай ( 81') • Воротников Илья Владимирович • 60'Текучёв Андрей 33' 46' ( Кутовой Максим ( 46') • Халназаров Рустам 63' ( Сергеев Никита Вячеславович ( 63') • Сабуа Леон 72' ( Апеков Руслан ( 72')
Запасные: Бородин Сергей Алексеевич • Агкацев Станислав • Андреев Игорь • Байрамян Левон
Филиппов Михаил • 79'Савичев Константин • 11'Хозин Владимир • Гаджибеков Али • 30'Пискунов Антон • Олейников Иван • Бородин Дмитрий II • 19'Леонтьев Игорь • 77'Кулишев Артём 84' ( Морозов Виктор ( 84') • Чочиев Алан • Хохлачёв Александр 34' 69' ( Безденежных Игорь ( 69')
Запасные: Ужгин Матвей • Оразов Рамазан • Хайруллов Радик • Карташов Дмитрий • Парадин Игорь • Юнусов Руслан • Мигунов Александр
14 марта.
Протокол игры
|(1:0) Николаев Олег 4'
|(2:0) Погосов Артём 63'
|88' Эннин Ричи (2:1)
Саганович Дмитрий • Мендель Андрей • Локтионов Роман • Журавлёв Юрий • Бердников Алексей • Павлишин Алексей 77' ( Агаларов Гамид ( 77') • Полубояринов Данил 62' ( Погосов Артём ( 62') • Ведерников Данила • Болонин Александр 55' 59' ( Зенин Андрей ( 59') • Юсупов Артём 60' ( Белоус Илья ( 60') • Николаев Олег 44' 69' ( Емельянов Данила ( 69')
Запасные: Антипин Станислав • Пугачев Юрий • Сергеев Виктор • Бутенко Александр • Горовых Даниил
Конюхов Евгений • Пенчиков Даниил • Зуев Илья • Евсеев Павел • Денисов Виталий • Файзуллин Дэнис 75' ( Андреев Иван ( 75') • Цикаридзе Тенгиз 46' ( Леонов Олег ( 46') • Талалай Денис • Симонян Артём • 85'Эннин Ричи • 62'Косарев Кирилл 56' ( Дмитриев Максим II ( 56' ) 71'
Запасные: Арапов Дмитрий • Синяк Антон • Сакович Александр • Лапшов Иван • Давыдов Денис • Мильдзихов Давид
14 марта.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Крылья Советов, Нижний Новгород, Спартак-2