Евгений Бушманов сменил Романа Пилипчука во второй команде «Спартака»

Может ли все быть спокойно в московском «Спартаке»? Да, но в таком случае проблемы начинаются в его второй команде. По итогам 29-го тура первенства ФНЛ стало известно, что главный тренер «Спартака-2» Роман Пилипчук отправлен в отставку. На его место был назначен Евгений Бушманов, для которого получение должности стало подобным возвращению в родную команду. Стоило ли увольнять одного из «теневых» творцов чемпионства «красно-белых» и почему в «двойку» вновь вернули Бушманова? На эти вопросы постараемся дать ответы в этой статье.

В последних восьми турах ФНЛ московский «Спартак-2» не одержал ни одной победы. Проблема оказалась даже не в наборе очков, а в реализации голевых моментов. За те же восемь туров, который берут свой отсчёт с 15 ноября прошлого года, подопечные Пилипчука забили всего два мяча. Бесспорно, мы знаем, какую консервативную тактику прививает своим подопечным Роман Михайлович, но как же не забивать? Тем более что в его распоряжении была зимняя пауза и возможность поставить игру юным «красно-белым» на его усмотрение.

Никто не отменял и усиление из главной команды. Во второй части сезона в составе «Спартака-2» место в воротах занял Александр Селихов, а в поле появился Педро Роша, стоимость транфсера которого составляет 12 млн.евро. Примерно столько стоят все лидеры ФНЛ вместе взятые. Однако помочь своим юным партнёрам у бразильца не получилось. Да и не выглядит он игроком более высокого уровня, нежели тот же Владислав Шитов. У 17-летнего таланта «сбился прицел» к зимней стадии первенства. Не столь харизматичным стал 32-летний Виталий Дьяков, отыгравший во всех прошедших матчах. В чём причина? Пилипчук перестал удивлять разнообразием тактических манёвров и вселять уверенность в своих игроков.

В период с 9 октября 2020 года по сегодняшний день «Спартак-2» одержал всего одну победу. Отрыв от зоны вылета в турнирной таблице составляет 5 очков. И при этом Роман Михайлович заявляет: «Для меня увольнение было как снег на голову, вариантов с новой работы у меня сейчас нет». Статистика в качестве наставника, который возглавил «Спартак-2» в январе 2020 года, достаточно плохая. Всего 32% набранных очков за 31 проведённую игру. Где-то засмеялся Массимо Карерра…

Очевидно, что смена главного тренера во второй команде «красно-белых» напрашивалась. А сам Пилипчук сильно лукавит о том, что не собирался уходить. Слишком всё прозрачно. Удивляет ли возвращение Евгения Бушманова? Нет. Если бы смена главного тренера произошла в период межсезонья, то «народная команда» наверняка бы прибегла к помощи другого специалиста. Но когда нужно сходу вкатиться в игру и систему, то лучшего варианта, нежели Евгений Александрович не найти. Бушманов хорошо знает структуру «Спартака», руководил второй командой с мая 2013 по январь 2017 (51% набранных очков), работал в ФНЛ в «Шиннике» и «Химках», знает часть игроков по выступлениям за молодёжную сборную России, которой руководил два года назад.

Бушманову предстоит взять старт через два дня после своего назначения. После непростого поединка с «Велесом» москвичи сыграют дома с «Аланией», а затем отправятся в Хабаровск. Суровые будни ФНЛ захватывают сразу. Евгению Александровичу остаётся пожелать только удачи. «Спартак-2» вовремя «отрезал мясо», собираясь оставить всю остальную часть организма в живых.

Константин Лицин