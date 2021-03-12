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«Двойка», возвращение: Бушманов вновь возглавил второй «Спартак»

12 Марта 2021, 08:33,

Руководство «Спартака» быстро нашло замену Роману Пилипчуку на посту наставника второй команды. Коллектив из ФНЛ вновь принял Евгений Бушманов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом назначении.

Евгений Бушманов привык возвращаться в «Спартак». Будучи игроком, он успел поиграть за «красно-белых», уйти, а потом вернуться. Теперь такой трюк Бушманов проделал и в качестве наставника. Он был первым тренером в истории «Спартака-2», вывел команду в ФНЛ, потом был не слишком удачный период во главе молодёжной сборной России, простой в 2,5 года и вот теперь возвращение.

При Бушманове «Спартак-2» выдавал самые лучшие спортивные результаты  — 5-е и 6-е места в ФНЛ. После этого «красно-белые» не поднимались выше 14-го места. Правда, это статистика, на которую можно смотреть с разных сторон. У Бушманова команда была более сыгранная, так как долго выступала одним составом. Да и более старшая по среднему возрасту.

Главной задачей второй команды всё же является воспитание молодёжи. Через Бушманова прошли многие футболисты, которые потом засветились в основе: Денис Давыдов, Вячеслав Кротов, Артём Тимофеев, Илья Кутепов, Георгий Мелкадзе, Зелимхан Бакаев, Артём Самсонов и многие другие. В целом, можно сказать, что наставник со своей ролью справлялся, подводя футболистов к основе.

Вполне возможно, что возвращение Бушманова — это попытка вернуть «Спартак-2» на ту изначальную тропу. В последние годы «двойка» стала очень странным коллективом, который собирается кое-как. Мы видели попытку реализовать «африканский проект», но никто из приведённых легионеров не выстрелил. Была странная история, когда «Спартак-2» стал пристанищем для Романьоли и Баду. Кроме того, «красно-белые» часто стали приглашать во вторую команду игроков извне, забывая про выпускников академии. Причём как раз свои звёздочки стали уходить, как, например, Бакаев-младший и Руденко.

Откровенно говоря, в этой ситуации существование «Спартака-2» выглядело не очень понятным и обоснованным. Кстати, проблемы с тренерами во второй команде тоже были. Что Гунько, что Пилипчук, казалось, получали работы в «двойке», чтобы просто быть при деле.

Бушманов же — это тренер более высокого уровня, что должно дать толчок «Спартаку-2» в развитии. Он должен также помочь молодым футболистам прогрессировать, тем более что у «красно-белых» подросло новое интересное поколение. В общем, Бушманов  — это шанс на развитие, перезагрузку «двойки».

При этом вряд ли стоит видеть в Бушманове потенциального сменщика для Доменико Тедеско. Во время первого периода работы в стане «красно-белых» тренер несколько раз выглядел претендентом на работу в основе, где менялись наставники. Тогда назначение Бушманова выглядело логично, ведь он мог заодно и молодёжь знакомую подтянуть. Однако ни разу всерьёз его кандидатура не рассматривалась. Так что вряд ли сейчас, после длительного простоя, стоит видеть в Бушманове претендента на пост главного тренера. Его задача именно реанимировать «Спартак-2».

Андрей Центров
Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
Теги: Спартак Москва, Евгений Бушманов, Роман Пилипчук
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