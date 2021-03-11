​«Игнашевич, вон из «Торпедо»!» - заявление фанатов

После возобновления сезона в ФНЛ «Торпедо» набрало всего лишь одно очко в трёх матчах. После крупного поражения в гостях у «Оренбурга» с результатом 0:3 объединение фанатов московского клуба «ЗАПАД-5 ULTRAS» выступило с заявлением, в котором призвало уволить главного тренера Сергея Игнашевича.

«Игнашевич! Вон из «Торпедо»! Маслов, если ты президент, прими решение...!» - говорится в заявлении фанатов в социальной сети «В Контакте».

Фанаты «Торпедо» считают, что межсезонье было провалено из-за некомпетентности Игнашевича. Тренер уже неоднократно сталкивался с критикой в свой адрес.

«Торпедо» располагается только на пятой позиции в турнирной таблице ФНЛ после двадцати девяти сыгранных туров.