​«Игнашевич, вон из «Торпедо»!» - заявление фанатов

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11 Марта 2021, 15:40,
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После возобновления сезона в ФНЛ «Торпедо» набрало всего лишь одно очко в трёх матчах. После крупного поражения в гостях у «Оренбурга» с результатом 0:3 объединение фанатов московского клуба «ЗАПАД-5 ULTRAS» выступило с заявлением, в котором призвало уволить главного тренера Сергея Игнашевича.
«Игнашевич! Вон из «Торпедо»! Маслов, если ты президент, прими решение...!» - говорится в заявлении фанатов в социальной сети «В Контакте».
Фанаты «Торпедо» считают, что межсезонье было провалено из-за некомпетентности Игнашевича. Тренер уже неоднократно сталкивался с критикой в свой адрес.
«Торпедо» располагается только на пятой позиции в турнирной таблице ФНЛ после двадцати девяти сыгранных туров.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Торпедо Москва, Сергей Игнашевич
Согласен, мне нравится Торпедо, футбол играл на их полях. Дорогие, но нельзя так играть, это просто позор!!!