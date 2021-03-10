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Бушманов может возглавить «Спартак-2»

10 Марта 2021, 21:52,

Евгений Бушманов может вернуться в «Спартак-2» уже в ближайшее время.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», российский специалист является главным претендентом на пост главного тренера «Спартака-2».

Ранее стало известно, что московский клуб покинул Роман Пилипчук. После двадцати девяти туров «Спартак-2» занимает лишь пятнадцатое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своем активе тридцать пять очков. В воскресенье, четырнадцатого марта, «Спартак-2» сыграет в гостях против «Велеса», стартовый свисток о начале встречи запланирован на 14:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак-2, Евгений Бушманов
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