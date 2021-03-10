Пилипчук уходит из «Спартака-2»

Роман Пилипчук покидает тренерский мостик «Спартака-2». Об этом сообщается на официальном сайте московского клуба. В четверг, одиннадцатого марта, пятидесятитрёхлетний специалист проведёт последнюю тренировку с командой.

«Спартак-2» проиграл семь из десяти последних матчей первенства ФНЛ. Команда располагается только на пятнадцатой позиции в турнирной таблице второго по рангу футбольного дивизиона России.

Роман Пилипчук работал со второй командой «Спартака» с начала 2020 года. В 31 матче под руководством этого тренера команда одержала 10 побед при 6 ничьих и 15 поражениях.