ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021
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Пилипчук уходит из «Спартака-2»

10 Марта 2021, 19:57,

Роман Пилипчук покидает тренерский мостик «Спартака-2». Об этом сообщается на официальном сайте московского клуба. В четверг, одиннадцатого марта, пятидесятитрёхлетний специалист проведёт последнюю тренировку с командой.

«Спартак-2» проиграл семь из десяти последних матчей первенства ФНЛ. Команда располагается только на пятнадцатой позиции в турнирной таблице второго по рангу футбольного дивизиона России.

Роман Пилипчук работал со второй командой «Спартака» с начала 2020 года. В 31 матче под руководством этого тренера команда одержала 10 побед при 6 ничьих и 15 поражениях.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак-2, Роман Пилипчук
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Комментарии (1)
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0
Diman777
10 Марта 2021, 20:03

Зимой после 7-1 от молодёжки Краснодара нельзя было его попросить?

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