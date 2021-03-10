​Черчесов посетил матч ФНЛ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов приехал на матч ФНЛ, в котором играют «Чертаново» и «Волгарь». Об этом сообщил журналист Сергей Егоров в своём канале «Футбольный Биги» в Telegram.

В конце марта сборной России предстоит провести сразу три матча в рамках отбора на чемпионат мира. Соперниками команды Станислава Черчесова будут мальтийцы, словенцы и словаки.

Стоит отметить, что Станислав Черчесов активно просматривает футболистов воочию. В прошлое воскресенье тренер сборной России посетил сразу два матча РПЛ, которые проходили в столице – «Динамо» - «Тамбов» и «Спартак» - «Краснодар».