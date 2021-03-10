ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021
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​Черчесов посетил матч ФНЛ

10 Марта 2021, 18:51,

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов приехал на матч ФНЛ, в котором играют «Чертаново» и «Волгарь». Об этом сообщил журналист Сергей Егоров в своём канале «Футбольный Биги» в Telegram.

В конце марта сборной России предстоит провести сразу три матча в рамках отбора на чемпионат мира. Соперниками команды Станислава Черчесова будут мальтийцы, словенцы и словаки.

Стоит отметить, что Станислав Черчесов активно просматривает футболистов воочию. В прошлое воскресенье тренер сборной России посетил сразу два матча РПЛ, которые проходили в столице – «Динамо» - «Тамбов» и «Спартак» - «Краснодар».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Волгарь, Чертаново, Фнл
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