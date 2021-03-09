Александр Кержаков: «В ФНЛ просто восстанавливаем футболистов между перелётами и играми»

Наставник «Томи» Александр Кержаков считает, что в Первенстве ФНЛ есть громадный минус - отсутствие времени для тренеров, чтобы готовить игроков к матчам.

- Мы не можем тренировать футболистов. Мы их просто восстанавливаем между перелетами и играми, - заявил рулевой томичей Metaratings.

Кержаков предлагает вернуться к календарю лиги со спаренными матчами по географическому принципу, что, по мнению наставника, является идеальной схемой проведения турнира.

После завершения футбольной карьеры Александр Кержаков в 2018 году начал тренировать юношескую сборную России, а с 2020 года - «Томь». Томичи идут на предпоследнем месте в ФНЛ.