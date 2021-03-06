«Крылья Советов» и «Оренбург» легко победили, «Нижний Новгород» не смог обыграть «Волгарь»

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06 Марта 2021, 15:56,
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Сразу в пяти матчах 28-го тура ФНЛ прозвучали финальные свистки. «Крылья Советов» и «Оренбург» разгромили своих соперников, а вот «Нижний Новгород» потерял очки в гостях у «Волгаря» (1:1). Победы с минимальным перевесом одержали «Краснодар-2» и «Алания».
Протокол игры
|3' Воробьёв Дмитрий Дмитриевич (0:1)
|17' Прудников Николай (0:2)
|49' Воробьёв Дмитрий Дмитриевич (0:3)
|68' Козлов Андрей (0:4)
|(1:4) Азявин Илья 90'
Яшин Дмитрий Владимирович • Щадин Артём 5' 80' ( Дорофеев Никита ( 80') • Покидышев Николай • Стешин Евгений 24' 72' ( Самсонов Артём Сергеевич ( 72') • Козубаев Тамрлан • 87'Зинков Вячеслав • Игнатович Павел 69' ( Сикоев Асланбек ( 69') • Маляров Никита 73' ( Азявин Илья ( 73' ) • 89'Носов Александр • Гонгапшев Альбек • Самодин Сергей 69' ( Игнатенко Владислав ( 69')
Запасные: Бетюжнов Антон • Тананеев Дмитрий • Щербаков Константин • Голуб Никита • Матюша Максим • Стрелов Евгений • Поляков Максим
Климович Андрей • Гойкович Ренато • Ойеволе Адессойе • Малых Андрей • 43'Нойок Александр 24' 62' ( Воробьёв Илья ( 62') • Ткачук Денис • Прудников Николай 71' ( Эктов Александр ( 71') • Миронов Алексей 76' ( Бреев Сергей ( 76') • Аюпов Тимур • Козлов Андрей 81' ( Палиенко Максим ( 81') • Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 71' ( Фамейе Джоэль ( 71')
Запасные: Масловский Александр • Гошев Евгений • Кеняйкин Алексей • Нестеров Александр • Мамин Артём • Скворцов Алексей • Смирнов Александр
06 марта.
Протокол игры
|(1:0) Полуяхтов Владимир 15'
|(2:0) Чернов Никита 30'
|(3:0) Цыпченко Дмитрий 36'
|(4:0) Зиньковский Антон 40'
|(5:0) Сергеев Иван 58'
Ломаев Иван • Комбаров Дмитрий • 88'Чернов Никита • 85'Солдатенков Александр • Полуяхтов Владимир • Кабутов Дмитрий • Цыпченко Дмитрий 56' ( Голенков Егор ( 56') • Зиньковский Антон 54' ( Ежов Роман ( 54') • Якуба Денис 57' ( Горшков Юрий ( 57') • Витюгов Максим 75' ( Тюрин Владислав ( 75') • Сергеев Иван 67' ( Прищепа Дмитрий ( 67')
Запасные: Фролов Евгений • Хади Сафаа • Овсянников Богдан • Зеффан Мехди • Смирнов Данила • Божин Сергей • Аимбетов Абат
Абаев Илья • Алексеев Андрей • Ляхов Константин 28' • 78'Сулейманов Никита 63' ( Молчанов Дмитрий ( 63') • Пиняев Сергей 4' 61' ( Надольский Александр ( 61') • Канищев Александр 81' ( Левин Гаррик ( 81') • Тюменцев Даниил • Завезён Юрий • Герчиков Леонид • Першин Никита • Молтенинов Илья
Запасные: Радионов Александр • Савельев Максим • Мелехов Александр II
06 марта.
Протокол игры
|62' Калинский Николай (0:1)
|(1:1) Юсупов Артём 76'
Саганович Дмитрий • Журавлёв Юрий • 16'Локтионов Роман • 71'Хомуха Иван • Мендель Андрей • 89'Николаев Олег 78' ( Агаларов Гамид ( 78') • Бердников Алексей • Юсупов Артём • 77'Полубояринов Данил 84' ( Павлишин Алексей ( 84') • Погосов Артём 87' ( Белоус Илья ( 87' ) • 90'Зенин Андрей
Запасные: Антипин Станислав • Пугачев Юрий • Сергеев Виктор • Емельянов Данила • Бутенко Александр • Горовых Даниил • Болонин Александр
Анисимов Артур • Эдиев Исмаил • Каккоев Никита 89' ( Горбунов Игорь ( 89') • Шумских Алексей • Гоцук Кирилл • Сапета Александр • 90'Калинский Николай • 89'Комолов Павел 85' ( Султонов Мухаммад ( 85') • Темников Иван 81' ( Маляров Кирилл ( 81') • Янсане Момо 81' ( Сулейманов Тимур ( 81') • Попов Артём 73' ( Гогличидзе Лео ( 73')
Запасные: Гащенков Михаил • Сысуев Николай • Галаджан Артём
06 марта.
Протокол игры
|(1:0) Сперцян Эдуард 13'
|31' Малания Диего (1:1)
|(2:1) Сперцян Эдуард 78'
Ещенко Сергей • Пелих Данил • 30'Литвинов Вячеслав 20' • 51'Стежко Виталий • Ивашин Андрей • Мацукатов Алекс • Якимов Вячеслав 53' ( Иванов Дмитрий III ( 53') • Сперцян Эдуард • Кутовой Максим 57' ( Сабуа Леон ( 57' • Бочко Николай 90') • Воротников Илья Владимирович • Халназаров Рустам 79' ( Андреев Игорь ( 79')
Запасные: Кокарев Никита • Рзаев Руслан • Текучёв Андрей
Овчинников Павел • Елисеев Александр • Ботака-Иобома Эрвинг • Малания Диего • Вакулич Алексей 59' ( Котов Павел ( 59') • Чуканов Андреа 62' ( Федчук Артём ( 62') • Осипов Александр • 72'Галоян Артур 75' ( Кирсанов Никита ( 75') • Фищенко Руслан 75' ( Боковой Андрей ( 75' ) • 81'Майга Мамаду • Баев Алексей 62' ( Прошляков Данила ( 62')
Запасные: Кахидзе Александр • Косаревский Пётр • Гаракоев Сейт-Даут • Marius Iosipoi • Климов Игорь
06 марта.
Протокол игры
|Алания
|1:0
|Иртыш Омск
|(1:0) Кобесов Давид 26'
Солдатенко Ростислав • Шавлохов Давид • 36'Кобесов Дмитрий 53' ( Качмазов Сослан ( 53') • Багаев Алан • 7'Хабалов Алан • Кокоев Батрадз • Дзахов Давид 22' 55' ( Цараев Алан ( 55') • Гиоргобиани Николай • Машуков Ислам 83' ( Суанов Руслан ( 83') • Хубулов Владимир 56' ( Гурциев Батраз ( 56') • Кобесов Давид 68' ( Бутаев Аллон ( 68')
Запасные: Зураев Эльбрус • Засеев Азамат • Гогниев Руслан • Созанов Арсен • Рашид Содик • Натабашвили Георгий
Полетаев Владислав • Киреев Игорь • Киселёв Геннадий 66' ( Шлеермахер Артур ( 66') • Магадиев Денис • 26'Шакуро Павел 46' ( Котин Никита ( 46') • Пухов Тимур 13' 55' ( Сычевой Владимир ( 55') • Визнович Илья 74' ( Коршунов Иван ( 74') • Кротов Антон • Стеклов Вадим 75' ( Подоксёнов Сергей ( 75') • Морозов Кирилл • Стефанович Илья
Запасные: Третьяков Артём • Ерёменко Илья • Шмыков Артём
06 марта.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Крылья Советов, Оренбург, Нижний Новгород, Волгарь