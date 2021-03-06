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«Крылья Советов» и «Оренбург» легко победили, «Нижний Новгород» не смог обыграть «Волгарь»

06 Марта 2021, 15:56,

Сразу в пяти матчах 28-го тура ФНЛ прозвучали финальные свистки. «Крылья Советов» и «Оренбург» разгромили своих соперников, а вот «Нижний Новгород» потерял очки в гостях у «Волгаря» (1:1). Победы с минимальным перевесом одержали «Краснодар-2» и «Алания».

Протокол игры  
Шинник 1:4 Оренбург
    3' Воробьёв Дмитрий Дмитриевич (0:1)
    17' Прудников Николай (0:2)
    49' Воробьёв Дмитрий Дмитриевич (0:3)
    68' Козлов Андрей (0:4)
(1:4) Азявин Илья 90'    
Яшин Дмитрий Владимирович Щадин Артём   5'   80' (Дорофеев Никита (   80') Покидышев Николай Стешин Евгений   24'   72' (Самсонов Артём Сергеевич (   72') Козубаев Тамрлан   87' Зинков Вячеслав Игнатович Павел   69' (Сикоев Асланбек (   69') Маляров Никита   73' (Азявин Илья (   73'   89') Носов Александр Гонгапшев Альбек Самодин Сергей   69' (Игнатенко Владислав (   69')
Запасные: Бетюжнов Антон Тананеев Дмитрий Щербаков Константин Голуб Никита Матюша Максим Стрелов Евгений Поляков Максим
Климович Андрей Гойкович Ренато Ойеволе Адессойе Малых Андрей   43' Нойок Александр   24'   62' (Воробьёв Илья (   62') Ткачук Денис Прудников Николай   71' (Эктов Александр (   71') Миронов Алексей   76' (Бреев Сергей (   76') Аюпов Тимур Козлов Андрей   81' (Палиенко Максим (   81') Воробьёв Дмитрий Дмитриевич   71' (Фамейе Джоэль (   71')
Запасные: Масловский Александр Гошев Евгений Кеняйкин Алексей Нестеров Александр Мамин Артём Скворцов Алексей Смирнов Александр
06 марта.

 

Протокол игры  
Крылья Советов 5:0 Чертаново
(1:0) Полуяхтов Владимир 15'    
(2:0) Чернов Никита 30'    
(3:0) Цыпченко Дмитрий 36'    
(4:0) Зиньковский Антон 40'    
(5:0) Сергеев Иван 58'    
Ломаев Иван Комбаров Дмитрий   88' Чернов Никита   85' Солдатенков Александр Полуяхтов Владимир Кабутов Дмитрий Цыпченко Дмитрий   56' (Голенков Егор (   56') Зиньковский Антон   54' (Ежов Роман (   54') Якуба Денис   57' (Горшков Юрий (   57') Витюгов Максим   75' (Тюрин Владислав (   75') Сергеев Иван   67' (Прищепа Дмитрий (   67')
Запасные: Фролов Евгений Хади Сафаа Овсянников Богдан Зеффан Мехди Смирнов Данила Божин Сергей Аимбетов Абат
Абаев Илья Алексеев Андрей Ляхов Константин   28'   78' Сулейманов Никита   63' (Молчанов Дмитрий (   63') Пиняев Сергей   4'   61' (Надольский Александр (   61') Канищев Александр   81' (Левин Гаррик (   81') Тюменцев Даниил Завезён Юрий Герчиков Леонид Першин Никита Молтенинов Илья
Запасные: Радионов Александр Савельев Максим Мелехов Александр II
06 марта.
 
Протокол игры  
Волгарь 1:1 Нижний Новгород
  62' Калинский Николай (0:1)
(1:1) Юсупов Артём 76'    
Саганович Дмитрий Журавлёв Юрий   16' Локтионов Роман   71' Хомуха Иван Мендель Андрей   89' Николаев Олег   78' (Агаларов Гамид (   78') Бердников Алексей Юсупов Артём   77' Полубояринов Данил   84' (Павлишин Алексей (   84') Погосов Артём   87' (Белоус Илья (   87'   90') Зенин Андрей
Запасные: Антипин Станислав Пугачев Юрий Сергеев Виктор Емельянов Данила Бутенко Александр Горовых Даниил Болонин Александр
Анисимов Артур Эдиев Исмаил Каккоев Никита   89' (Горбунов Игорь (   89') Шумских Алексей Гоцук Кирилл Сапета Александр   90' Калинский Николай   89' Комолов Павел   85' (Султонов Мухаммад (   85') Темников Иван   81' (Маляров Кирилл (   81') Янсане Момо   81' (Сулейманов Тимур (   81') Попов Артём   73' (Гогличидзе Лео (   73')
Запасные: Гащенков Михаил Сысуев Николай Галаджан Артём
06 марта.
Протокол игры  
Краснодар-2 2:1 Велес Москва
(1:0) Сперцян Эдуард 13'    
    31' Малания Диего (1:1)
(2:1) Сперцян Эдуард 78'    
Ещенко Сергей Пелих Данил   30' Литвинов Вячеслав   20'   51' Стежко Виталий Ивашин Андрей Мацукатов Алекс Якимов Вячеслав   53' (Иванов Дмитрий III (   53') Сперцян Эдуард Кутовой Максим   57' (Сабуа Леон (   57' Бочко Николай   90') Воротников Илья Владимирович Халназаров Рустам   79' (Андреев Игорь (   79')
Запасные: Кокарев Никита Рзаев Руслан Текучёв Андрей
Овчинников Павел Елисеев Александр Ботака-Иобома Эрвинг Малания Диего Вакулич Алексей   59' (Котов Павел (   59') Чуканов Андреа   62' (Федчук Артём (   62') Осипов Александр   72' Галоян Артур   75' (Кирсанов Никита (   75') Фищенко Руслан   75' (Боковой Андрей (   75'   81') Майга Мамаду Баев Алексей   62' (Прошляков Данила (   62')
Запасные: Кахидзе Александр Косаревский Пётр Гаракоев Сейт-Даут Marius Iosipoi Климов Игорь
06 марта.
Протокол игры  
Алания 1:0 Иртыш Омск
(1:0) Кобесов Давид 26'    
Солдатенко Ростислав Шавлохов Давид   36' Кобесов Дмитрий   53' (Качмазов Сослан (   53') Багаев Алан   7' Хабалов Алан Кокоев Батрадз Дзахов Давид   22'   55' (Цараев Алан (   55') Гиоргобиани Николай Машуков Ислам   83' (Суанов Руслан (   83') Хубулов Владимир   56' (Гурциев Батраз (   56') Кобесов Давид   68' (Бутаев Аллон (   68')
Запасные: Зураев Эльбрус Засеев Азамат Гогниев Руслан Созанов Арсен Рашид Содик Натабашвили Георгий
Полетаев Владислав Киреев Игорь Киселёв Геннадий   66' (Шлеермахер Артур (   66') Магадиев Денис   26' Шакуро Павел   46' (Котин Никита (   46') Пухов Тимур   13'   55' (Сычевой Владимир (   55') Визнович Илья   74' (Коршунов Иван (   74') Кротов Антон Стеклов Вадим   75' (Подоксёнов Сергей (   75') Морозов Кирилл Стефанович Илья
Запасные: Третьяков Артём Ерёменко Илья Шмыков Артём
06 марта.

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Крылья Советов, Оренбург, Нижний Новгород, Волгарь
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