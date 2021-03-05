ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021
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«Крылья Советов» объявили о переносе матча со «Спартаком-2»

05 Марта 2021, 18:26,

Участие «Крыльев Советов» в четвертьфинале Кубка России привело к изменениям в календаре Первенстве ФНЛ. 8 апреля самарцы сыграют против московского «Динамо» за выход в кубковый полуфинал. Поэтому поединок 35-го тура ФНЛ со «Спартаком-2» не состоится 7 апреля, как было запланировано изначально.

Пресс-служба «Крыльев» сообщает, что матч может быть перенесен на 21 апреля, 12 мая или 5 мая.

После 27 туров Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» лидируют вместе с «Нижним Новгородом» и на четыре очка опережают ближайших преследователей. Две лучшие команды турнира выйдут в РПЛ, занявшие третье и четвертое место сыграют в стыковых матчах.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Крылья Советов, Спартак-2
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