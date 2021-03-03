​Тренер «Алании», ударивший судью, дисквалифицирован на восемь матчей

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03 Марта 2021, 15:23,
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КДК РФС рассмотрел скандал на матче первенства ФНЛ между «Аланией» и «Томью», который состоялся на прошлых выходных. Наставник владикавказской команды Спартак Гогниев, который ударил арбитра в область живота после завершения поединка, получил восемь игр дисквалификации и триста тысяч рублей штрафа. Тренер отделался относительно мягким наказанием, ведь его действия были расценены как умышленный толчок и угрозу причинения вреда.
Футболист «Алании» Хетаг Хосонов за агрессивное поведение дисквалифицирован на четыре матча.
Ближайший домашний матч «Алания» проведёт при пустых трибунах за необеспечение безопасности.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Алания, Спартак Гогниев, Хетаг Хосонов