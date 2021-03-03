ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Тренер «Алании», ударивший судью, дисквалифицирован на восемь матчей

03 Марта 2021, 15:23,

КДК РФС рассмотрел скандал на матче первенства ФНЛ между «Аланией» и «Томью», который состоялся на прошлых выходных. Наставник владикавказской команды Спартак Гогниев, который ударил арбитра в область живота после завершения поединка, получил восемь игр дисквалификации и триста тысяч рублей штрафа. Тренер отделался относительно мягким наказанием, ведь его действия были расценены как умышленный толчок и угрозу причинения вреда.

Футболист «Алании» Хетаг Хосонов за агрессивное поведение дисквалифицирован на четыре матча.

Ближайший домашний матч «Алания» проведёт при пустых трибунах за необеспечение безопасности.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Алания, Спартак Гогниев, Хетаг Хосонов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром
Спорное удаление позволило «Реалу» обыграть «Аталанту»: Менди – герой, Миранчук на поле не появился
Спорное удаление позволило «Реалу» обыграть «Аталанту»: Менди – герой, Миранчук на поле не появился


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола