​Тренер «Алании», ударивший судью, дисквалифицирован на восемь матчей

КДК РФС рассмотрел скандал на матче первенства ФНЛ между «Аланией» и «Томью», который состоялся на прошлых выходных. Наставник владикавказской команды Спартак Гогниев, который ударил арбитра в область живота после завершения поединка, получил восемь игр дисквалификации и триста тысяч рублей штрафа. Тренер отделался относительно мягким наказанием, ведь его действия были расценены как умышленный толчок и угрозу причинения вреда.

Футболист «Алании» Хетаг Хосонов за агрессивное поведение дисквалифицирован на четыре матча.

Ближайший домашний матч «Алания» проведёт при пустых трибунах за необеспечение безопасности.