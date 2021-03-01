ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021
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​Тренер «Алании», ударивший судью, сделал заявление

01 Марта 2021, 19:01,

Субботний матч первенства ФНЛ между «Аланией» и «Томью» ознаменовался скандалом. После финального свистка рулевой владикавказской команды Спартак Гогниев ударил в район живота главного рефери Артёма Чистякова.

Через несколько дней эпизод будет рассмотрен на заседании КДК. Гогниев рискует столкнуться с серьёзным наказанием, вплоть до отстранения от футбола на срок от шести до двадцати четырёх месяцев.

Между тем, на сайте «Алании» появилось заявление Гогниева. В нём тренер приносит извинения болельщикам, руководству клуба и российскому футболку в целом. Спартак не ищет оправданий и признаёт, что в тот момент не смог сдержать эмоции. При этом он призывает оценить эпизод более широко.

«Объективные выводы можно делать только после того, как становятся видны обе стороны. В данном случае нужно рассматривать не только следствие произошедшего, но и причину», - высказался Гогниев.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Алания, Спартак Гогниев
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