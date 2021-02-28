​Тренер «Алании» прокомментировал удар судьи в живот

Матч ФНЛ между «Аланией» и «Томью» получился скандальным. После финального свистка рулевой владикавказской команды Спартак Гогниев нанёс удар в область живота арбитру Артёму Чистякову. Теперь тренер рискует столкнуться с очень серьёзным наказанием. Статья регламента предусматривает отстранение от футбола на срок от шести до двадцати четырёх месяцев за физическое воздействие на официальных лиц матча.

«У Артёма Чистякова бы спросили. Пусть расскажет, что было», - прокомментировал инцидент Гогниев для sport24.

Отметим, что в прошедшем матче «Алания» проиграла на своём поле с результатом 2:3.