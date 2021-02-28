ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Тренеру «Алании» Гогниеву грозит отстранение от футбола на два года

28 Февраля 2021, 13:18,

Рулевой владикавказской «Алании» Спартак Гогниев рискует столкнуться с серьёзным наказанием. После субботнего матча первенства ФНЛ против «Томи», в котором Гогниев был удалён со своего места, тренер ударил в район живота арбитра поединка. Ранее стало известно, что материалы по этой ситуации будут переданы в КДК для вынесения решения.

Если открыть дисциплинарный регламент РФС, то пятый пункт статьи 95 за физическое воздействие на официальных лиц предусматривает отстранение от футбола сроком от шести месяцев до двух лет, а также штраф.

«Алания» располагается на шестой строчке в таблице ФНЛ.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Алания, Спартак Гогниев
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола