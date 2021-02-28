​Тренеру «Алании» Гогниеву грозит отстранение от футбола на два года

Рулевой владикавказской «Алании» Спартак Гогниев рискует столкнуться с серьёзным наказанием. После субботнего матча первенства ФНЛ против «Томи», в котором Гогниев был удалён со своего места, тренер ударил в район живота арбитра поединка. Ранее стало известно, что материалы по этой ситуации будут переданы в КДК для вынесения решения.

Если открыть дисциплинарный регламент РФС, то пятый пункт статьи 95 за физическое воздействие на официальных лиц предусматривает отстранение от футбола сроком от шести месяцев до двух лет, а также штраф.

«Алания» располагается на шестой строчке в таблице ФНЛ.