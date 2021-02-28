​Тренер «Алании» ударил судью, материалы передают в КДК

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28 Февраля 2021, 12:18,
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Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев рискует столкнуться с серьёзным наказанием. После субботнего поединка первенства ФНЛ против «Томи» Гогниев нанёс арбитру удар в область живота.
Как ТАСС сообщили в ФНЛ, материалы по этому делу передают на рассмотрение в КДК РФС.
«Алания» проиграла «Томи» на своём поле с результатом 2:3. По ходу игры Гогниев был удалён с тренерской скамейки за излишнее проявление эмоций.
Отметим, что «Алания» располагается на шестой позиции в турнирной таблице первенства ФНЛ. Что касается «Томи», то команда занимает только предпоследнее место в таблице.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Алания, Спартак Гогниев
ай.. слишком горяч будто янычар.. бери пример с нашего нордическага флегмы.. ему красную а он в ответку кружок из пальцев с веером.. усе в порендосе посоны.. )))