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​Тренер «Алании» ударил судью, материалы передают в КДК

28 Февраля 2021, 12:18,

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев рискует столкнуться с серьёзным наказанием. После субботнего поединка первенства ФНЛ против «Томи» Гогниев нанёс арбитру удар в область живота.

Как ТАСС сообщили в ФНЛ, материалы по этому делу передают на рассмотрение в КДК РФС.

«Алания» проиграла «Томи» на своём поле с результатом 2:3. По ходу игры Гогниев был удалён с тренерской скамейки за излишнее проявление эмоций.

Отметим, что «Алания»  располагается на шестой позиции в турнирной таблице первенства ФНЛ. Что касается «Томи», то команда занимает только предпоследнее место в таблице.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Алания, Спартак Гогниев
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Комментарии (1)
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ингерман
28 Февраля 2021, 12:25

ай.. слишком горяч будто янычар.. бери пример с нашего нордическага флегмы.. ему красную а он в ответку кружок из пальцев с веером.. усе в порендосе посоны.. )))

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