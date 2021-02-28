​Тренер «Алании» ударил судью, материалы передают в КДК

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев рискует столкнуться с серьёзным наказанием. После субботнего поединка первенства ФНЛ против «Томи» Гогниев нанёс арбитру удар в область живота.

Как ТАСС сообщили в ФНЛ, материалы по этому делу передают на рассмотрение в КДК РФС.

«Алания» проиграла «Томи» на своём поле с результатом 2:3. По ходу игры Гогниев был удалён с тренерской скамейки за излишнее проявление эмоций.

Отметим, что «Алания» располагается на шестой позиции в турнирной таблице первенства ФНЛ. Что касается «Томи», то команда занимает только предпоследнее место в таблице.