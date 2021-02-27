ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Алаев рассказал о своей зарплате на посту президента ФНЛ

27 Февраля 2021, 09:12,

Президент ФНЛ Александр Алаев ответил на вопрос о своей заработной плате на новой должности.

«Моя зарплата в ФНЛ будет минимальной. 0,2 ставки, возможно. Иду в ФНЛ не за зарплатой. Это последний вопрос, который меня интересует», - рассказал руководитель в интервью каналу «Футбольный Биги» на Youtube.

Напомним, что в декабре должность президента ФНЛ покинул Игорь Ефремов. Он занимал президентское кресло на протяжении последних десяти лет.

В первенстве ФНЛ команды сыграли 26 туров. Лидирует «Нижний Новгород» с 58 очками. Вторыми идут самарские «Крылья Советов» (55), а топ-3 замыкает «Оренбург» (54).
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фнл, Александр Алаев
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола