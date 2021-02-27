Алаев рассказал о своей зарплате на посту президента ФНЛ

Президент ФНЛ Александр Алаев ответил на вопрос о своей заработной плате на новой должности.

«Моя зарплата в ФНЛ будет минимальной. 0,2 ставки, возможно. Иду в ФНЛ не за зарплатой. Это последний вопрос, который меня интересует», - рассказал руководитель в интервью каналу «Футбольный Биги» на Youtube.

Напомним, что в декабре должность президента ФНЛ покинул Игорь Ефремов. Он занимал президентское кресло на протяжении последних десяти лет.

В первенстве ФНЛ команды сыграли 26 туров. Лидирует «Нижний Новгород» с 58 очками. Вторыми идут самарские «Крылья Советов» (55), а топ-3 замыкает «Оренбург» (54).