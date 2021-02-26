Клуб ФНЛ арендовал защитника ЦСКА

Омский «Иртыш» усилился защитником московского ЦСКА и юношеской сборной России Никитой Котиным. Стороны заключили арендное соглашение до завершения нынешнего сезона, об этом информирует пресс-служба клуба.

Котин является воспитанником академии самарских «Крыльев Советов». В нынешнем сезоне 18-летний защитник провел десять поединков за молодежку ЦСКА и забил два мяча. В феврале Никита проходил тренировочные сборы в Испании с первой командой.

По итогам 26 туров первенства ФНЛ «Иртыш» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице. На счету омского коллектива 30 набранных очков.