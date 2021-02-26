ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Клуб ФНЛ арендовал защитника ЦСКА

26 Февраля 2021, 09:26,

Омский «Иртыш» усилился защитником московского ЦСКА и юношеской сборной России Никитой Котиным. Стороны заключили арендное соглашение до завершения нынешнего сезона, об этом информирует пресс-служба клуба.

Котин является воспитанником академии самарских «Крыльев Советов». В нынешнем сезоне 18-летний защитник провел десять поединков за молодежку ЦСКА и забил два мяча. В феврале Никита проходил тренировочные сборы в Испании с первой командой.

По итогам 26 туров первенства ФНЛ «Иртыш» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице. На счету омского коллектива 30 набранных очков.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Трансферы футбола - зима 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Иртыш Омск, Никита Котин
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
​Отработанный материал или топ-тренер: какое истинное лицо Моуринью
​Отработанный материал или топ-тренер: какое истинное лицо Моуринью


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола