ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021
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​Новый президент ФНЛ рассказал о формате следующего сезона

25 Февраля 2021, 15:24,

В четверг Александр Алаев победил на выборах и стал президентом ФНЛ. Новоиспечённый глава лиги высказался по поводу формата первенства в следующем сезоне.

«В следующем сезоне в ФНЛ будет 20 команд. Подготовим аналитику по каждому из вариантов - возможен плей-офф, возможен гладкий чемпионат», - рассказал Алаев журналистам.

Отметим, что в нынешнем сезоне в ФНЛ участвуют двадцать две команды. Первенство проходит в классическом формате в два круга.

На сегодняшний день первую строчку в ФНЛ занимает «Нижний Новгород». Вторая позиция у самарских «Крыльев Советов».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фнл, Александр Алаев
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