​Новый президент ФНЛ рассказал о формате следующего сезона

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25 Февраля 2021, 15:24,
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В четверг Александр Алаев победил на выборах и стал президентом ФНЛ. Новоиспечённый глава лиги высказался по поводу формата первенства в следующем сезоне.
«В следующем сезоне в ФНЛ будет 20 команд. Подготовим аналитику по каждому из вариантов - возможен плей-офф, возможен гладкий чемпионат», - рассказал Алаев журналистам.
Отметим, что в нынешнем сезоне в ФНЛ участвуют двадцать две команды. Первенство проходит в классическом формате в два круга.
На сегодняшний день первую строчку в ФНЛ занимает «Нижний Новгород». Вторая позиция у самарских «Крыльев Советов».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Фнл, Александр Алаев