​Алаев стал президентом ФНЛ

В четверг состоялись выборы президента ФНЛ. По итогам голосования победу одержал генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

Как сообщает Telegram-канал «Ложа прессы», Алаев получил девятнадцать голосов, в то время как его оппонент Иван Шабанов, возглавлявший ФНЛ в последние месяцы на временной основе, получил только три голоса от представителей клубов.

Напомним, в декабре должность главы ФНЛ оставил Игорь Ефремов. Он занимал президентское кресло на протяжении десяти лет.

После двадцати шести сыгранных туров лидером ФНЛ является «Нижний Новгород».