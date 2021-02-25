​Алаев стал президентом ФНЛ

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25 Февраля 2021, 14:45,
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В четверг состоялись выборы президента ФНЛ. По итогам голосования победу одержал генеральный секретарь РФС Александр Алаев.
Как сообщает Telegram-канал «Ложа прессы», Алаев получил девятнадцать голосов, в то время как его оппонент Иван Шабанов, возглавлявший ФНЛ в последние месяцы на временной основе, получил только три голоса от представителей клубов.
Напомним, в декабре должность главы ФНЛ оставил Игорь Ефремов. Он занимал президентское кресло на протяжении десяти лет.
После двадцати шести сыгранных туров лидером ФНЛ является «Нижний Новгород».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Фнл, Александр Алаев