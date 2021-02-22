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Зиньковский рассказал о желании попробовать свои силы в зарубежном клубе

22 Февраля 2021, 22:52,

Хавбек самарских «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал о желании попробовать свои силы в зарубежном клубе.

«Если пригласят, уеду, конечно. А там может по-разному получиться, никто не знает. Будем надеяться, что заберут. Я бы хотел себя там попробовать все-таки», - цитирует Зиньковского sport24.

24-летний Зиньковский сыграл двадцать шесть матчей за «Крылья Советов» в нынешнем сезоне, забил девять голов и отдал шесть голевых передач.

Стоит отметить, что действующее соглашение Зиньковского с самарским клубом рассчитано до 31 декабря 2021 года. Российский футболист является воспитанником «Чертаново».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Антон Зиньковский
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