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22 Февраля 2021, 22:52,
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Хавбек самарских «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал о желании попробовать свои силы в зарубежном клубе.
«Если пригласят, уеду, конечно. А там может по-разному получиться, никто не знает. Будем надеяться, что заберут. Я бы хотел себя там попробовать все-таки», - цитирует Зиньковского sport24.
24-летний Зиньковский сыграл двадцать шесть матчей за «Крылья Советов» в нынешнем сезоне, забил девять голов и отдал шесть голевых передач.
Стоит отметить, что действующее соглашение Зиньковского с самарским клубом рассчитано до 31 декабря 2021 года. Российский футболист является воспитанником «Чертаново».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
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