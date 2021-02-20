Игнашевич: «С 21 по 25 февраля поедем в Евпаторию»

Рулевой «Торпедо» Сергей Игнашевич рассказал о планах московского клуба на неделю, оставшуюся до возобновления чемпионата.

«Поскольку погода в Москве не позволяет тренироваться на улице, в манеж мы не хотим команду загонять. С 21 по 25 февраля поедем в Евпаторию – в то же место, где мы проводили первый сбор», - цитирует Игнашевича пресс-служба «автозаводцев».

После двадцати шести туров «Торпедо» занимает четвертое место в турнирной таблице ФНЛ, отставание от идущего первым «Нижнего Новгорода» составляет пять очков.

В субботу, 27 февраля, «Торпедо» на своем поле примет «СКА-Хабаровск», начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени.