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Рикарду Алвеш близок к переходу в «Крылья Советов»

19 Февраля 2021, 20:29,

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко подтвердил, что самарский клуб близок к подписанию контракта с бывшим полузащитником «Оренбурга» Рикарду Алвешем.

«Сделка очень близка к завершению. В ближайшие день-два объявим», - приводит слова Корниленко sport24.

Отметим, что Алвеш достанется «Крыльям Советов» бесплатно, он покинул «Оренбург» в октябре на правах свободного агента. 27-летний португалец сыграл восемь матчей в нынешнем сезоне ФНЛ, забил один гол и отдал две голевые передачи.

«Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице ФНЛ после двадцати шести туров, отставание от лидирующего «Нижнего Новгорода» составляет всего лишь три зачетных балла.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Крылья Советов, Трансферы футбола - зима 2021, Сергей Корниленко, Рикарду Алвеш
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