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Ташуев - новый главный тренер «Чайки»

19 Февраля 2021, 17:04,

«Чайка» из Песчанокопского объявила о назначении главным тренером Сергея Ташуева, который с начала года занимал должность старшего тренера. Две недели назад должность наставника освободилась в связи с уходом Магомеда Адиева, который проработал в «Чайке» чуть больше года. Команда находится на 13-м месте в таблице ФНЛ, набрав 33 очка в 26 турах.

Сергей Ташуеву 62 года, ранее он тренировал «Краснодар», «Спартак-Нальчик», «Анжи», «Кубань» и многие другие коллективы.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сергей Ташуев, Чайка
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