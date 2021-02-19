Ташуев - новый главный тренер «Чайки»

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19 Февраля 2021, 17:04,
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«Чайка» из Песчанокопского объявила о назначении главным тренером Сергея Ташуева, который с начала года занимал должность старшего тренера. Две недели назад должность наставника освободилась в связи с уходом Магомеда Адиева, который проработал в «Чайке» чуть больше года. Команда находится на 13-м месте в таблице ФНЛ, набрав 33 очка в 26 турах.
Сергей Ташуеву 62 года, ранее он тренировал «Краснодар», «Спартак-Нальчик», «Анжи», «Кубань» и многие другие коллективы.
Сергей Ташуев – главный тренер «Чайки»— ФК «Чайка» (@chaykafc) February 19, 2021
Сергей Абуезидович Ташуев официально назначен главным тренером ФК «Чайка». Напомним, что с 7 января 2021 года специалист работал с командой в статусе старшего тренера. Соглашение рассчитано до окончания сезона-20/21.#будьвстае pic.twitter.com/PHreMAitvG
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сергей Ташуев, Чайка