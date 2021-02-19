Ташуев - новый главный тренер «Чайки»

«Чайка» из Песчанокопского объявила о назначении главным тренером Сергея Ташуева, который с начала года занимал должность старшего тренера. Две недели назад должность наставника освободилась в связи с уходом Магомеда Адиева, который проработал в «Чайке» чуть больше года. Команда находится на 13-м месте в таблице ФНЛ, набрав 33 очка в 26 турах.

Сергей Ташуеву 62 года, ранее он тренировал «Краснодар», «Спартак-Нальчик», «Анжи», «Кубань» и многие другие коллективы.