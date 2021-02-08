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«Томь» арендовала Файзуллина

08 Февраля 2021, 16:48,

«Томь» арендовала полузащитника «Казанки» Дэниса Файзуллина.

Как сообщает пресс-служба клуба из ФНЛ, аренда рассчитана до конца сезона.

19-летний россиянин уже успел провести четыре матча за «Томь» на сборах в Турции и забил четыре гола. Файзуллин принял участие в двадцати двух матчах сборной России разных возрастов и отметился четырьмя голами. Контракт Дэниса с «Казанкой» рассчитан до 30 июня 2022 года.

После двадцати шести туров «Томь» занимает предпоследнее место в турнирной таблице ФНЛ, опережая «Шинник» всего лишь на один зачетный балл.

Напомним, что главным тренером «Томи» является Александр Кержаков.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Томь, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Дэнис Файзуллин
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