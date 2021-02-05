«Чайка» объявила об уходе Адиева

«Чайка» объявила об уходе Магомеда Адиева с поста главного тренера клуба.

Как сообщает пресс-служба клуба из ФНЛ, контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Мы благодарим экс-главного тренера за вложенные силы и знания в развитие нашего клуба и футбола в регионе», - говорится в заявлении «Чайки».

После двадцати шести туров команда занимает тринадцатое место в турнирной таблице ФНЛ, имея в своём активе тридцать три очка.

Адиев, известный по работе в «Волге», «Нижнем Новгороде», «Ахмате» и «Анжи», возглавил «Чайку» в ноябре 2019 года, под его руководством клуб сыграл тридцать матчей, в которых одержал десять побед и десять раз сыграл вничью.