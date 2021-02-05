ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Чайка» объявила об уходе Адиева

05 Февраля 2021, 20:57,

Instagram

«Чайка» объявила об уходе Магомеда Адиева с поста главного тренера клуба.

Как сообщает пресс-служба клуба из ФНЛ, контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Мы благодарим экс-главного тренера за вложенные силы и знания в развитие нашего клуба и футбола в регионе», - говорится в заявлении «Чайки».

После двадцати шести туров команда занимает тринадцатое место в турнирной таблице ФНЛ, имея в своём активе тридцать три очка.

Адиев, известный по работе в «Волге», «Нижнем Новгороде», «Ахмате» и «Анжи», возглавил «Чайку» в ноябре 2019 года, под его руководством клуб сыграл тридцать матчей, в которых одержал десять побед и десять раз сыграл вничью.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Чайка, Магомед Адиев
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Super fanat
05 Февраля 2021, 21:09

Абсолютную пропорцию сделал: 10-10-10 по результатам. Впрочем, вряд ли Чайку это устроило, так что увольнение логичное.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола