«СКА-Хабаровск» объявил о переходе Городового

Голкипер Алексей Городовой перебрался в «СКА-Хабаровск», об этом информирует пресс-служба клуба. В составе хабаровского коллектива вратарь будет выступать на правах аренды, об этом рапортует пресс-служба клуба. Он выбрал себе номер 93.

Первую половину сезона-2020/2021 Городовой провел в составе «Велеса». Ранее голкипер отметился выступлениями за «Сахалин», «Якутию», «Спартак» (Нальчик). В 2017-2018 годах Алексей играл за норвежский клуб «Конгсвингер».

В нынешнем сезоне первенства ФНЛ голкипер повел 16 поединков, в которых пропустил 22 мяча.

По итогам 26 туров «СКА-Хабаровск» занимает седьмое место в турнирной таблице.