ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«СКА-Хабаровск» объявил о переходе Городового

27 Января 2021, 10:43,

Евро-Футбол.Ру

Голкипер Алексей Городовой перебрался в «СКА-Хабаровск», об этом информирует пресс-служба клуба. В составе хабаровского коллектива вратарь будет выступать на правах аренды, об этом рапортует пресс-служба клуба. Он выбрал себе номер 93.

Первую половину сезона-2020/2021 Городовой провел в составе «Велеса». Ранее голкипер отметился выступлениями за «Сахалин», «Якутию», «Спартак» (Нальчик). В 2017-2018 годах Алексей играл за норвежский клуб «Конгсвингер».

В нынешнем сезоне первенства ФНЛ голкипер повел 16 поединков, в которых пропустил 22 мяча.

По итогам 26 туров «СКА-Хабаровск» занимает седьмое место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: СКА-Хабаровск, Трансферы футбола - зима 2021, Трансферы футбола - состоявшиеся зима 2021, Алексей Городовой
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»
​Кокорин – трансфер, о котором «Фиорентина» пожалеет
​Кокорин – трансфер, о котором «Фиорентина» пожалеет
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
«Реал» вылетел из Кубка короля, проиграв в большинстве сопернику из третьего дивизиона
«Реал» вылетел из Кубка короля, проиграв в большинстве сопернику из третьего дивизиона


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола