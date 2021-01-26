​ФНЛ объявила кандидатов на должность президента лиги

Менее чем через месяц, двадцать пятого февраля, состоятся выборы президента ФНЛ. На официальном сайте лиги были подведены итоги процесса выдвижения кандидатов.

За должность главы ФНЛ будут бороться генсек РФС Александр Алаев, которого выдвинули тринадцать клубов, а также исполнительный директор лиги Иван Шабанов, которого выдвинули два клуба.

В настоящее время Иван Шабанов возглавляет ФНЛ на временной основе после ухода в отставку Игоря Ефремова в начале декабря.

Добавим, что желание участвовать в президентской гонке изъявлял Илья Геркус, но после выдвижения Алаева экс-президент «Локомотива» отказался от этой идеи.