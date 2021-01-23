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Ушёл из жизни экс-футболист «Волги» Лутон Шелтон

23 Января 2021, 09:30,

Depositphotos

Экс-футболист сборной Ямайки Лутон Шелтон, известный в России по выступлениям за нижегородскую «Волгу», скончался в возрасте 35 лет. Об этом рапортует пресс-служба ФИФА в «Твиттере».

Лутон боролся с боковым амиотрофическим склерозом. Из-за болезни Шелтон потерял возможности членораздельно разговаривать, а также лишился значительной части мышечной массы.

Напомним, что он защищал цвета «Волги» с 2013-го по 2015-й год. В составе российской команды нападающий провел 23 поединка и забил два мяча.

За сборную Ямайки Шелтон сыграл 75 матчей, в которых 35 раз поразил ворота соперников.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лутон Шелтон
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