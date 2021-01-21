Романьоли и Ташаев отправились на сборы в составе «Спартака-2», Нимели - нет

«Спартак-2» отправился на сборы в Турцию.

Как сообщает пресс-служба «красно-белых», в число отправившихся на сборы вошли голкипер Андреа Романьоли, защитники Виталий Дьяков, Георгий Тигиев и полузащитник Александр Ташаев. Интересно, что нападающий Сильванус Нимели, сыгравший 15 матч за клуб в нынешнем сезоне, в Турцию не полетел.

«Спартак-2» занимает лишь двенадцатую строчку в турнирной таблице ФНЛ, имея в своём активе 34 очка. Первый матч после перерыва подопечные Пилипчука проведут в концовке февраля, соперником «Спартака-2» станет брянское «Динамо», игра состоится в Москве.