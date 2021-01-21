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Романьоли и Ташаев отправились на сборы в составе «Спартака-2», Нимели - нет

21 Января 2021, 14:29,

fratria.ru

«Спартак-2» отправился на сборы в Турцию.

Как сообщает пресс-служба «красно-белых», в число отправившихся на сборы вошли голкипер Андреа Романьоли, защитники Виталий Дьяков, Георгий Тигиев и полузащитник Александр Ташаев. Интересно, что нападающий Сильванус Нимели, сыгравший 15 матч за клуб в нынешнем сезоне, в Турцию не полетел.

«Спартак-2» занимает лишь двенадцатую строчку в турнирной таблице ФНЛ, имея в своём активе 34 очка. Первый матч после перерыва подопечные Пилипчука проведут в концовке февраля, соперником «Спартака-2» станет брянское «Динамо», игра состоится в Москве.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак-2, Александр Ташаев, Андреа Романьоли, Сильванус Нимели
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