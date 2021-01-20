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Ойеволе и Нойок стали игроками «Оренбурга»

20 Января 2021, 22:49,

Global Look Press

Защитник Адесойе Ойеволе перешёл из «Тамбова» в «Оренбург», сообщает пресс-служба клуба из ФНЛ.

Состав «Оренбурга» пополнил и полузащитник Александр Нойок.

38-летний Ойеволе в нынешнем сезоне сыграл двенадцать матчей в российской Премьер-лиге, но голевыми действиями не отметился. Защитник уже выступал за «Оренбург» с 2013 по 2019 годы.

Что касается Нойока, то последним клубом 28-летнего украинца было брестское «Динамо», за которое он играл с 2018 года.

После 26 туров «Оренбург» занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ, отставание от лидирующего «Нижнего Новгорода» составляет четыре зачетных балла.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Оренбург, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Адесойе Ойеволе, Александр Нойок
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