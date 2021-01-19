ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021
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​«Договорные матчи и распил»: Черданцев не переживает за ФНЛ и ПФЛ

19 Января 2021, 15:57,

Global Look Press

На фоне обсуждения возможных изменений в структуре лиг и формате чемпионата России комментатор Георгий Черданцев не понимает, почему все так беспокоятся о судьбе ФНЛ и ПФЛ.

В публикации в своём Telegram-канале Черданцев критикует ФНЛ и ПФЛ, задавая ряд вопросов вроде «А что, там есть футбол?» или «Там клубы ведут отчаянную борьбу за повышение в классе?». Ответ на все эти вопросы у комментатора отрицательный.

«Мы знаем, что там точно есть. Договорные матчи. Доказано. А также другие элементы системы «распил-футбола». И этого вполне достаточно, чтобы не переживать», - написал Черданцев.

По мнению Георгия, на сегодняшний день в России о профессиональном футболе можно говорить только применительно к Премьер-лиге.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Георгий Черданцев
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Комментарии (1)
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0
HG2017
19 Января 2021, 19:03

..к половине премьер-лиги!

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