ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021
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Новиков - главный тренер «Нефтехимика»

13 Января 2021, 11:48,

Динамо Москва

Экс-главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков трудоустроился в первенстве ФНЛ. 39-летний специалист заключил контракт с нижнекамским «Нефтехимиком», об этом рапортует пресс-служба клуба. Детали сотрудничества пока не разглашаются.

«Добро пожаловать в команду, Кирилл Александрович!», - гласит сообщение клуба.

Напомним, что Новиков был уволен с поста наставника «Динамо» в конце сентября прошлого года.

После 26 туров ФНЛ «Нефтехимик» набрал 40 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. Первый матч после зимнего перерыва команда проведет против «Иртыша» 27-го февраля.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Нефтехимик, Кирилл Новиков
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