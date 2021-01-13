Новиков - главный тренер «Нефтехимика»

Экс-главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков трудоустроился в первенстве ФНЛ. 39-летний специалист заключил контракт с нижнекамским «Нефтехимиком», об этом рапортует пресс-служба клуба. Детали сотрудничества пока не разглашаются.

«Добро пожаловать в команду, Кирилл Александрович!», - гласит сообщение клуба.

Напомним, что Новиков был уволен с поста наставника «Динамо» в конце сентября прошлого года.

После 26 туров ФНЛ «Нефтехимик» набрал 40 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. Первый матч после зимнего перерыва команда проведет против «Иртыша» 27-го февраля.