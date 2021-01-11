​Смородская отказалась участвовать в выборах президента ФНЛ

Ольга Смородская сообщила «Спорт-Экспрессу» о решении отказаться участвовать в выборах президента ФНЛ, не называя конкретной причины.

Напомним, в начале декабря пост главы ФНЛ покинул Игорь Ефремов, который работал на этой должности на протяжении десяти лет. Функции президента второго по рангу футбольного дивизиона временно легли на Ивана Шабанова, являющегося исполнительным директором Лиги.

Ольга Смородская известна по работе президентом московского «Локомотива». Другой экс-президент «железнодорожников» Илья Геркус тоже выдвигал свою кандидатуру и, в отличие от Смородской, отказываться от идеи возглавить ФНЛ, похоже, не собирается.