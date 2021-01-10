«Чертаново» подпишет контракт с экс-защитником «Спартака»

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10 Января 2021, 22:25,
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«Чертаново» в ближайшее время может усилиться бывшим футболистом «Спартака».
Как сообщает «Спорт-Экспресс», клуб из ФНЛ проявляет интерес к Денису Кутину, который с понедельника начнет тренироваться с «Чертаново», а затем, с большой долей вероятности, заключит контракт, который будет рассчитан до конца сезона.
27-летний защитник является воспитанником «Чертаново», что полностью соответствует философии клуба.
С 2010 по 2017 год Кутин находился в системе «Спартака», но за основную команду «красно-белых» Денис сыграл всего лишь шесть матчей.
Последним клубом Кутина был «Шинник», который он покинул совсем недавно.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Чертаново, Денис Кутин