«Факел» объявил об уходе Соловьёва

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09 Января 2021, 15:39,
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Воронежский «Факел» посредством своего «Твиттера» отрапортовал о расставании с защитником Алексеем Соловьёвым. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
«Благодарим Алексея за совместную работу и желаем успехов в дальнейшей футбольной карьере», - гласит сообщение пресс-служба клуба.
В текущем сезоне первенства ФНЛ 24-летний защитник сыграл девять поединков, отметившись одним забитым мячом.
После 26 туров воронежская команда занимает лишь 16-е место в турнирной таблице. На счету «Факела» 28 набранных очков. Следующий матч клуб проведет на выезде с «Оренбургом» 27-го февраля.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Факел, Алексей Соловьев