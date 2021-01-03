Нападающий Дмитрий Мичуренков покинул «Нижний Новгород».

Как сообщает пресс-служба нижегородцев, стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

25-летний россиянин перешёл в «Нижний Новгород» летом, за это время он сыграл четырнадцать матчей за клуб, но голевыми действиями не отметился. Мичуренков является воспитанником ставропольского футбола.

После 26 туров «Нижний Новгород» занимает первое место в турнирной таблице ФНЛ, обгоняя идущие следом «Крылья Советов» на три зачетных балла. Турнир возобновится в конце февраля, в первом туре после перерыва соперником нижегородцев станет как раз самарский клуб.