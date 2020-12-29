ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021
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«СКА-Хабаровск» объявил о продлении контракта с Брагиным

29 Декабря 2020, 12:43,


Пресс-служба «СКА-Хабаровска» отрапортовала о том, что руководство клуба подписало новый трудовой договор с нападающим Владиславом Брагиным.

Новый контракт между сторонами рассчитан до завершения сезона-2021/2022.

Брагин перешел в «СКА-Хабаровск» летом прошлого года. В нынешнем сезоне первенства ФНЛ Владислав сыграл 20 поединков и отметился двумя забитыми мячами.

После 26 туров ФНЛ команда из Хабаровска набрала 40 баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице. Следующий матч в первенстве «СКА-Хабаровск» проведет против московского «Торпедо» 27-го февраля 2021-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: СКА-Хабаровск, Владислав Брагин
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