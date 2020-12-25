​В «Крыльях Советов» сменился глава совета директоров

«Крылья Советов» на своём официальном сайте сообщили о переменах в совете директоров. Его председателем стал Сергей Аракелов, занимающий аналогичную должность в крупнейшем банке Самары под названием «Солидарность».

Также в состав совета директоров «крылышек» вошли Андрей Прямилов, Иван Ефанов и Александр Черненко.

«Крылья Советов» вылетели из Премьер-лиги по итогам прошлого сезона, но настроены вернуться в элитный футбольный дивизион. На текущий момент самарцы занимают второе место в турнирной таблице ФНЛ, отставая от лидирующего «Нижнего Новгорода» на три зачётных балла.