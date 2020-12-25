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«Торпедо» объявило о расставании с Шустиковым

25 Декабря 2020, 18:47,

Евро-Футбол.Ру

Московское «Торпедо» объявило о расставании с защитником Сергеем Шустиковым.

Как сообщает пресс-служба «автозаводцев», контракт был расторгнут по соглашению сторон.

«До скорой встречи! Двери Торпедовского дома всегда открыты для тебя, Капитан!» - говорится в заявлении клуба.

31-летний россиянин выступал за «Торпедо» с июля 2015 года. В нынешнем сезоне Шустиков сыграл шестнадцать матчей за московский клуб во всех турнирах, но голевыми действиями не отметился.

После 26 туров «Торпедо» под руководством Сергея Игнашевича занимает четвертое место в турнирной таблице ФНЛ, отставая от лидера на пять зачётных баллов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Торпедо Москва, Сергей Шустиков
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