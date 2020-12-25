«Оренбург» подписал защитника «Иртыша»

Защитник Александр Масловский, выступавший в чемпионате Казахстана за «Иртыш», продолжит карьеру в первенстве ФНЛ. Новым местом работы 28-летнего футболиста стал «Оренбург».

«Решил попробовать свои силы в клубе, который ставит задачу выхода в РПЛ. Хочу попытаться запрыгнуть на ступеньку выше и закрепиться там, осуществив свою мечту!», - передает слова игрока пресс-служба клуба.

За «Иртыш» Масловский сыграл пять сезонов, приняв участие в 87 поединках чемпионата и семи кубковых играх. На его счету 11 голов.

После 26 туров ФНЛ «Оренбург» набрал 54 балла и занимает третье место в турнирной таблице.