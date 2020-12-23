Гендиректор «Балтики»: «Стараемся ориентироваться на лучших - на ЦСКА, на клубы из Европы»

Гендиректор калининградской «Балтики» Тажутдин Качукаев высказался о работе селекционного отдела клуба.

«Балтика» работает по европейской модели. Стараемся ориентироваться на лучших в этом компоненте - на ЦСКА в России, на клубы из Европы. У нас есть спортивный директор, есть два скаута. Можно сказать, селекционно-аналитическая лаборатория», - сказал генеральный директор.

После 26 сыгранных туров первенства ФНЛ «Балтика» набрала 40 баллов и занимает девятое место в турнирной таблице. Команда ушла на зимний перерыв и следующий поединок проведет против «Краснодара-2» 27-го декабря 2021-го года.