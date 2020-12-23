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Гендиректор «Балтики»: «Стараемся ориентироваться на лучших - на ЦСКА, на клубы из Европы»

23 Декабря 2020, 11:57,

Евро-Футбол.Ру

Гендиректор калининградской «Балтики» Тажутдин Качукаев высказался о работе селекционного отдела клуба.

«Балтика» работает по европейской модели. Стараемся ориентироваться на лучших в этом компоненте - на ЦСКА в России, на клубы из Европы. У нас есть спортивный директор, есть два скаута. Можно сказать, селекционно-аналитическая лаборатория», - сказал генеральный директор.

После 26 сыгранных туров первенства ФНЛ «Балтика» набрала 40 баллов и занимает девятое место в турнирной таблице. Команда ушла на зимний перерыв и следующий поединок проведет против «Краснодара-2» 27-го декабря 2021-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Балтика, Тажутдин Качукаев
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