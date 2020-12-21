Дмитрий Комбаров: «Если не получится с РПЛ, хотелось бы поехать в МЛС»

Экс-футболист московского «Спартака» Дмитрий Комбаров, выступающий в данный момент за самарские «Крылья Советов», поделился мнением относительно своего будущего.

«Если не получится с РПЛ, то хотелось бы поехать в МЛС. Перед новым сезоном мы с агентом это обсуждали», - приводит слова игрока издание Sports.ru.

Действующий трудовой договор 33-летнего защитника с «Крыльями Советов» истекает летом 2021-го года. В нынешнем розыгрыше ФНЛ Комбаров принял участие в 19 поединках, не отметившись результативными действиями.

После 26 туров ФНЛ самарский коллектив набрал 55 баллов и занимает второе место в турнирной таблице.