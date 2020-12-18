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«Сделать ФНЛ действительно лучшей лигой мира»: Геркус идёт на выборы президента ФНЛ

18 Декабря 2020, 14:26,

ФК "Локомoтив"

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил в своём Telegram-канале о выдвижении на выборы президента ФНЛ.

Геркус написал о том, что видит ФНЛ сильной и успешной лигой. Илья считает, что потенциал второго по рангу дивизиона России серьёзно недооценён во всех компонентах – имиджевом, маркетинговом, коммерческом и спортивном.

Рассказывая о том, с чем он идёт на выборы, Геркус напомнил о своём богатом опыте работы в футбольных структурах.

«Но главное - понимание, как сделать ФНЛ сильнее и привлекательнее. Объединить такие разные клубы в одну команду и сделать Лигу действительно Лучшей Лигой Мира», - написал Геркус.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Илья Геркус
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Комментарии (1)
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0
HG2017
18 Декабря 2020, 15:17

Сделать ФНЛ привлекательнее? Для зенита?

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