Итоги первой части сезона ФНЛ: от Побегалова до Ленина

Первенство ФНЛ в этом сезоне ещё до своего начала приковывало к себе внимание. 22 клуба, сжатые сроки и высокий уровень конкуренции. Под соусом COVID-19, коллективы должны были привыкнуть к необычным условиями игры, включающим в себе постоянные перелёты и матчи… Последних, казалось, было нескончаемое множество. Всего за четыре игровых месяца их набралось на 26 туров. В том же ПФЛ это целый сезон, а в «лучшей лиге мира», с учётом невероятных расстояний лиги, сыграли столько же менее чем за полгода. С какими же перспективами клубы подходят ко второй части сезона?

Чтобы смотреть в будущее, давайте немного обернёмся назад и вернёмся из холодной зимы в тёплый август. Первый день последнего летнего месяца не принёс неожиданных результатов. Разве только «Алания» и «СКА-Хабаровск» устроили «огненный» матч, отметившись на двоих шестью забитыми мячами. Уже тогда стало ясно, что, несмотря на поражение, владикавказский коллектив пришёл в ФНЛ играть в открытый и атакующий футбол. На протяжении первой части сезона подопечные Спартака Гогниева 52 раза поразили ворота соперника (в среднем 2 мяча за игру), больше только у «Крыльев Советов» (55 голов). Неудивительно, что «Алания» оставила о себе одно из самых приятных впечатлений в летне-осенней части сезона, остановившись в четырёх очках от зоны стыковых матчей. С учётом того, что «Торпедо» приедет во второй части сезона во Владикавказ, то шансы на успешное повышение в классе у «Алании» достаточно высоки.

Из тех, кто ещё из выходцев ПФЛ успел удивить, это московский «Велес». Клуб со 100-миллионными бюджетом не проигрывал до шестого тура, уверенно идя в лидерах лиги. Пять пропущенных мячей от «Торпедо» для многих специалистов ознаменовали «конец прекрасной сказки». Но Алексей Стукалов, дальновидность которого многие отмечали ещё в ПФЛ, успел удивить как опытных специалистов, так и преданных поклонников команды. «Велес» большинство команд лиги опасается, а эксперты всерьёз считают их претендентами на попадание в ТОП-4. На самой «верхушке» всё как раз без сенсаций. «Нижний Новгород», «Крылья Советов», «Оренбург» и «Торпедо» изначально выглядели мастодонтами «лучшей лиги мира».

Однако завоевать «верхи» получилось не быстро. «Оренбург» начал сезон с девяти подряд побед, замедлив ход, а затем и вовсе сбавив обороты. «Нижний Новгород» был близок к смене главного тренера, но после седьмого тура Роберт Евдокимов не уступил ни в одном матче, исключая поединок в декабре против «Текстильщика». Дольше всех приживался к новым-старым игрокам Игорь Осинькин. В первых шести турах Комбаров и «бойцы из «Чертаново» одержали победы всего в двух матчах. Однако различные перипетии всё-таки не стали преградой для прогнозируемых фаворитов ФНЛ.

Борьба за верхние позиции была столь же интересной, как и борьба за выживание. Бесспорно, удивил «Шинник». Низамутдинов всё-так же старателен, но остальные партнёры слишком безвольны. Даже уход Александра «легенды Ярославля» Побегалова не спас ситуацию. «Шинник» последний и, похоже, что готовиться «отформатироваться» в ПФЛ. Рядом расположились «закадычные друзья» «Шинника» из Томска. В «Томь» пришёл Александр Кержаков, но и ему не удалось добиться нужного настроя томичей на игру. Концовка первой части сезона запомнилась обилием иностранных легионеров.

В последние дни трансферного окна клубы ФНЛ заявили игроков со всех континентов (кроме Австралии), пополнившись футболистами из таких стран, как Канада, Аргентина, Колумбия и Япония. Появился даже свой Маркс Ленин, который не помог «Акрону» выбраться из зоны вылета. ФНЛ стал пополняться не только интересными, но и неплохими по качеству игроками. Например, Пейчинович долго разгонялся, а сейчас даже смотрит наверх, в сторону РПЛ. Очевидно, что текущий сезон ФНЛ не только сложный, но и не менее интересный. За право оказаться в элите нашего футбола бьются, реально прям, бьются, а не как обычно, шесть клубов. За право остаться в «лучшей лиге мира» сражаются все, начиная с середины турнирной таблицы. Похоже, что весна будет не менее напряжённой.

Константин Лицин