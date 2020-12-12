«Чайка» не признаёт факт договорного матча с «Армавиром»

Футбольный клуб «Чайка» отреагировал на решение КДК РФС присудить команде техническое поражение в поединке 1/32 финала Кубка России против «Армавира». Встреча состоялась в сезоне-2018/2019.

«Матч сыгран в духе спортивной борьбы и не имел статуса «договорного». Ошибки арбитра не носили ключевого характера и допущены при счете 2:0 в пользу нашей команды. Президенту, тренерскому штабу и игрокам неизвестно о действиях, которые якобы доказывают «договорный характер матча», - гласит сообщение на пресс-службы клуба.

Ранее стало известно, что рефери Максим Матюнин, обслуживавший поединок между «Чайкой» и «Армавиром», пожизненно отстранен от судейства, а также от любой футбольной деятельности. Аналогичное наказание получил исполнительный директор «Чайки» Олег Баян.

В настоящий момент «Чайка» выступает в первенстве ФНЛ. После 26 сыгранных туров команда набрала 33 балла и располагается на 13-й позиции в турнирной таблице.