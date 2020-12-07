ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021
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​ФНЛ подтвердила отставку Ефремова

07 Декабря 2020, 15:35,


На официальном сайте Футбольной национальной лиги появилась информация об отставке Игоря Ефремова с должности президента ФНЛ. До выборов нового главы лиги эти функции лягут на исполнительного директора Ивана Шабанова.

Игорь Ефремов возглавлял ФНЛ с декабря 2010 года. Лига поблагодарила его за работу и пожелала всего наилучшего в дальнейшей деятельности.

ФНЛ являет собой второй по рангу футбольный дивизион России после Премьер-лиги. В настоящий момент лидером первенства является «Нижний Новгород», который в двадцати шести прошедших турах набрал пятьдесят восемь очков.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Игорь Ефремов
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