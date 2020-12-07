ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021
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Брата Прядкина убрали из комиссии по бюджету ФНЛ

07 Декабря 2020, 14:39,

LiveSport.Ru

Андрей Прядкин, который является братом главы Премьер-лиги Сергея Прядкина, был выведен из руководства комиссии по бюджету ФНЛ. Об этом сообщил в Telegram известный журналист Иван Карпов.

Ранее он же сообщил об отставке Игоря Ефремова с должности президента ФНЛ.

В то же время «Спорт-Экспресс» сообщил, что бюджет ФНЛ на следующий сезон не был принят по итогам общего собрания.

Футбольная национальная лига – второй дивизион России после Премьер-лиги. На текущий момент первое место занимает «Нижний Новгород», второе – «Крылья Советов», а тройку замыкает «Оренбург».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сергей Прядкин, Андрей Прядкин
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