Брата Прядкина убрали из комиссии по бюджету ФНЛ

Андрей Прядкин, который является братом главы Премьер-лиги Сергея Прядкина, был выведен из руководства комиссии по бюджету ФНЛ. Об этом сообщил в Telegram известный журналист Иван Карпов.

Ранее он же сообщил об отставке Игоря Ефремова с должности президента ФНЛ.

В то же время «Спорт-Экспресс» сообщил, что бюджет ФНЛ на следующий сезон не был принят по итогам общего собрания.

Футбольная национальная лига – второй дивизион России после Премьер-лиги. На текущий момент первое место занимает «Нижний Новгород», второе – «Крылья Советов», а тройку замыкает «Оренбург».