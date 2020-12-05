Игнашевич выскочил на поле в матче ФНЛ и получил красную карточку

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич был удалён в концовке матча первенства ФНЛ против «Велеса». В компенсированное ко второму тайму время наставник «автозаводцев» выскочил на поле. Судя по всему, Игнашевич был недоволен тем фактом, что гости при счёте 1:0 в свою пользу тянули время. Тренер пытался ударить по мячу, чтобы поскорее подать его игрокам «Велеса», однако рефери показал ему красную карточку.

Матч так и завершился викторией «Велеса» с результатом 1:0.

Напомним, Сергей Игнашевич занял тренерский мостик «Торпедо» летом 2019 года – через год после завершения карьеры футболиста.