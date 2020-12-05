Большинство букмекерских контор не принимают ставки на матч «Текстильщик» - «Нижний Новгород» в режиме live

В 15:00 по московскому времени стартовал поединок 26-го тура первенства ФНЛ между «Текстильщиком» и «Нижним Новгородом»

Стоит отметить, что большинство российских букмекерских контор не принимают ставки на это противостояние в режиме live.

В настоящий момент в поединке, который проходит в Иваново, счет не открыт - 0:0.

После 25 туров «Нижний Новгород» с 58 очками уверенно лидирует в турнирной таблице ФНЛ, а «Текстильщик» (28) располагается на 15-й строчке.