Большинство букмекерских контор не принимают ставки на матч «Текстильщик» - «Нижний Новгород» в режиме live

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05 Декабря 2020, 15:36,
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В 15:00 по московскому времени стартовал поединок 26-го тура первенства ФНЛ между «Текстильщиком» и «Нижним Новгородом»
Стоит отметить, что большинство российских букмекерских контор не принимают ставки на это противостояние в режиме live.
В настоящий момент в поединке, который проходит в Иваново, счет не открыт - 0:0.
После 25 туров «Нижний Новгород» с 58 очками уверенно лидирует в турнирной таблице ФНЛ, а «Текстильщик» (28) располагается на 15-й строчке.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Нижний Новгород, Текстильщик