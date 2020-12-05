«Краснодар-2» забил 7 мячей в ворота второй команды «Спартака»

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05 Декабря 2020, 14:53,
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Стартовый матч 26-го тура ФНЛ получился чрезвычайно результативным. Вторая «Спартака» играла на выезде против «Краснодара-2». Все пошло не так для москвичей с самого начала - быстро пропущенный гол, замена Виталия Дьякова на Даниила Петрунина на 16-й минуте и удаление только что вышедшего игрока. После этого «быки» забивали и забивали в свое удовольствие, остановившись при счете 7:0. Хет-трик у Эдуарда Сперцяна, дубль на счету Леона Сабуа.
Протокол игры
|Краснодар-2
|7:0
|Спартак-2
|(1:0) Кутовой Максим 7'
|(2:0) Сперцян Эдуард 20'
|(3:0) Сперцян Эдуард 29'
|(4:0) Мартынов Илья 37'
|(5:0) Сабуа Леон 60'
|(6:0) Сабуа Леон 75'
|(7:0) Сперцян Эдуард 81'
Адамов Денис • Пелих Данил • Ивашин Андрей 39' 80' ( Бочко Николай ( 80') • Стежко Виталий 46' ( Исаенко Олег ( 46') • Литвинов Вячеслав • Мартынов Илья 59' ( Байрамян Левон ( 59' ) • 86'Мацукатов Алекс • 59'Сперцян Эдуард • Кутовой Максим 54' ( Сергеев Никита Вячеславович ( 54') • Воротников Илья Владимирович 77' ( Текучёв Андрей ( 77') • Сабуа Леон
Запасные: Апеков Руслан • Ещенко Сергей • Рзаев Руслан
Акмурзин Тимур 46' ( Шитов Антон ( 46') • Лайкин Максим 67' ( Бакалюк Никита ( 67' ) • 81'Воропаев Артём • Ходорченко Никита • Дьяков Виталий 16' ( Петрунин Даниил ( 16' ) • 18'Детенышев Илья • Денисов Даниил • Шитов Виталий 26' ( Миронов Леонид ( 26') • Баду Малкольм 46' ( Нимели Силванус ( 46' ) • 52'Шильцов Константин • Шитов Владислав
Запасные: Муминов Ильяс • Голятов Илья
05 декабря.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Спартак-2, Краснодар-2
Дубль не устаёт удивлять. В начале сезона на фоне этой же команды все соперники выглядели блеклой тенью, а теперь все их рвут, кому не лень. Впрочем так живут 2/3 ФНЛ. По настроению.
гениальный пилипчук творец чемпионства итальского физрука во всей красе:)