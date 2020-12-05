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«Краснодар-2» забил 7 мячей в ворота второй команды «Спартака»

05 Декабря 2020, 14:53,

Евро-Футбол.Ру

Стартовый матч 26-го тура ФНЛ получился чрезвычайно результативным. Вторая «Спартака» играла на выезде против «Краснодара-2».  Все пошло не так для москвичей с самого начала - быстро пропущенный гол, замена Виталия Дьякова на Даниила Петрунина на 16-й минуте и удаление только что вышедшего игрока. После этого «быки» забивали и забивали в свое удовольствие, остановившись при счете 7:0. Хет-трик у Эдуарда Сперцяна, дубль на счету Леона Сабуа.

Протокол игры  
Краснодар-2 7:0 Спартак-2
(1:0) Кутовой Максим 7'    
(2:0) Сперцян Эдуард 20'    
(3:0) Сперцян Эдуард 29'    
(4:0) Мартынов Илья 37'    
(5:0) Сабуа Леон 60'    
(6:0) Сабуа Леон 75'    
(7:0) Сперцян Эдуард 81'    
Адамов Денис Пелих Данил Ивашин Андрей   39'   80' (Бочко Николай (   80') Стежко Виталий   46' (Исаенко Олег (   46') Литвинов Вячеслав Мартынов Илья   59' (Байрамян Левон (   59'   86') Мацукатов Алекс   59' Сперцян Эдуард Кутовой Максим   54' (Сергеев Никита Вячеславович (   54') Воротников Илья Владимирович   77' (Текучёв Андрей (   77') Сабуа Леон
Запасные: Апеков Руслан Ещенко Сергей Рзаев Руслан
Акмурзин Тимур   46' (Шитов Антон (   46') Лайкин Максим   67' (Бакалюк Никита (   67'   81') Воропаев Артём Ходорченко Никита Дьяков Виталий   16' (Петрунин Даниил (   16'   18') Детенышев Илья Денисов Даниил Шитов Виталий   26' (Миронов Леонид (   26') Баду Малкольм   46' (Нимели Силванус (   46'   52') Шильцов Константин Шитов Владислав
Запасные: Муминов Ильяс Голятов Илья
05 декабря.

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак-2, Краснодар-2
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Комментарии (2)
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0
779
05 Декабря 2020, 15:32

Дубль не устаёт удивлять. В начале сезона на фоне этой же команды все соперники выглядели блеклой тенью, а теперь все их рвут, кому не лень. Впрочем так живут 2/3 ФНЛ. По настроению.

0
Diman777
05 Декабря 2020, 15:16

гениальный пилипчук творец чемпионства итальского физрука во всей красе:)

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