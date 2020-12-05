«Краснодар-2» забил 7 мячей в ворота второй команды «Спартака»

Стартовый матч 26-го тура ФНЛ получился чрезвычайно результативным. Вторая «Спартака» играла на выезде против «Краснодара-2». Все пошло не так для москвичей с самого начала - быстро пропущенный гол, замена Виталия Дьякова на Даниила Петрунина на 16-й минуте и удаление только что вышедшего игрока. После этого «быки» забивали и забивали в свое удовольствие, остановившись при счете 7:0. Хет-трик у Эдуарда Сперцяна, дубль на счету Леона Сабуа.